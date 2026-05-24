Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nel Mar Tirreno, con epicentro a circa 165 chilometri di profondità. La profondità elevata riduce la percezione del sisma sulla superficie e i danni potenziali. La dinamica dell'arco calabro, struttura geologica della regione, può influenzare la distribuzione e la propagazione delle onde sismiche, ma non è stato segnalato un impatto specifico sulla sicurezza locale.

? Domande chiave Perché la profondità di 165 km riduce l'impatto della scossa?. Come influisce la dinamica dell'arco calabro sulla sicurezza locale?. Cosa distingue questo evento dai terremoti crostali più pericolosi?. Perché il monitoraggio del fondale marino è fondamentale per la Calabria?.? In Breve Sisma avvenuto alle ore 18:39 tra Lamezia Terme e Tropea.. Energia dispersa lungo 165 km di profondità nel settore dell'arco calabro.. Fenomeno legato all'immersione della litosfera sotto il basso Tirreno.. Monitoraggio costante necessario per la vulnerabilità della fascia tirrenica e dello Stretto.. Un terremoto di magnitudo 3.1 ha scosso Meridionale alle ore 18:39, localizzandosi in mare al largo della costa occidentale calabrese tra Lamezia Terme e Tropea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, scossa di 3.1 nel Tirreno: epicentro profondo a 165 km

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