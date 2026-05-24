Il presidente di Rcs ha assistito agli ultimi 15 chilometri della tappa del Giro in Valtournenche. Ha commentato che il ciclista danese è il più forte, ma ha sottolineato che lo spettacolo sono i tifosi presenti lungo il percorso. Durante l’evento, sono stati osservati numerosi spettatori che hanno seguito la corsa. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di rilievo. La corsa si è conclusa senza ulteriori eventi significativi.

Venerdì Urbano Cairo aveva seguito nella macchina del direttore di corsa Stefano Allocchio i primi 60 chilometri della Alessandra-Verbania, tappa numero 13 del Giro d’Italia poi vinta con un grande assolo nel finale da Alberto Bettiol. Mentre per la Aosta-Pila di ieri "volevo venire, poi non stavo venendo, ma alla fine mi sono detto che non potevo mancare — ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup —. Così mi sono organizzato e sono arrivato verso le 16, salendo ancora sull’ammiraglia di Allocchio per seguire dal vivo gli ultimi 15 chilometri. Bellissimi". Si sono rivelati, come era lecito attendersi, quelli decisivi, culminati con l’affondo di Jonas Vingegaard, che si è preso il terzo successo di tappa e la maglia rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo a Pila per lo show del Giro: "Vingegaard il più forte ma lo spettacolo sono i tifosi"

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