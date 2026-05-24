Una cagnolina di pochi mesi aspetta ancora una famiglia. È stata trovata insieme a due fratellini, abbandonati circa venti giorni fa davanti a un canile. Mentre i due cuccioli sono stati adottati, lei resta in attesa di una nuova casa. La piccola si trova ora nelle strutture di accoglienza, sperando di trovare qualcuno disposto a prenderla con sé.

E' stata ritrovata insieme ad due fratellini: tutti abbandonati circa venti giorni fa di fronte al canile. Due fratellini sono stati adottati e questa dolce cagnolina è rimasta sola. Per lei i volontari dell'Enpa stanno cercando una famiglia: è meticcio cane da pastore e diventerà una taglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Daily rewards gave him trillions to cover a beauty's medical bills, getting rich and finding love.

Notizie e thread social correlati

Sardegna, il Comune di Teulada vieta di dare cibo e acqua a una cagnolina abbandonata: è polemicaIn Sardegna, il Comune di Teulada ha deciso di vietare di offrire cibo e acqua a una cagnolina abbandonata.

Aversa, abbandona una cagnolina di 3 mesi: rischio 7 anni e ritiro patenteAversa, una persona è stata denunciata dopo aver abbandonato una cagnolina di tre mesi.

Temi più discussi: Cagnolina di pochi mesi aspetta una famiglia: Abbandonata con i fratellini, tutti adottati tranne lei; Arriva Oasis: una nuova cagnolina per l’Unità Cinofila della polizia locale di Udine; Olivia, la storia del cane (che viene da Modena) star di Cuori 3. Ha capito subito i trucchi del mestiere; Morta Yume, la cagna di Putin simbolo dell'amicizia perduta tra Russia e Giappone.

La cagnolina di otto mesi salvata dai carabinieri nei boschi di Masserano ha trovato una famiglia dlvr.it/TSdfzH @LaStampa x.com

Abbandonò la cagnolina per strada, non sapeva di essere inquadrato. L'incidente e la corsa dal veterinario: cosa rischia con la nuova legge reddit

Cagnolina di pochi mesi aspetta una famiglia: Abbandonata con i fratellini, tutti adottati tranne leiL'appello dei volontari dell'Enpa. Si tratta di un meticcio cane da pastore, sarà di taglia grande e avrà un forte temperamento. Ma sarà anche capace di dare grande amore ... arezzonotizie.it

Aversa, cagnolina di tre mesi abbandonata e investita: proprietario denunciatoAversa - Una cagnolina di appena tre mesi è morta ad Aversa, in provincia di Caserta, dopo essere stata abbandonata dal suo proprietario in strada e travolta ... cronachedellacampania.it