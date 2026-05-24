Cagnolina di pochi mesi aspetta una famiglia | Abbandonata con i fratellini tutti adottati tranne lei
Una cagnolina di pochi mesi aspetta ancora una famiglia. È stata trovata insieme a due fratellini, abbandonati circa venti giorni fa davanti a un canile. Mentre i due cuccioli sono stati adottati, lei resta in attesa di una nuova casa. La piccola si trova ora nelle strutture di accoglienza, sperando di trovare qualcuno disposto a prenderla con sé.
E' stata ritrovata insieme ad due fratellini: tutti abbandonati circa venti giorni fa di fronte al canile. Due fratellini sono stati adottati e questa dolce cagnolina è rimasta sola. Per lei i volontari dell'Enpa stanno cercando una famiglia: è meticcio cane da pastore e diventerà una taglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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