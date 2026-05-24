Dopo la partita contro il Milan a San Siro, l'allenatore del Cagliari ha dichiarato di voler fare di tutto per rimanere sulla panchina rossoblù. Non sono state fornite dettagli sul suo contratto o sui piani futuri, ma ha espresso l'intenzione di proseguire nel ruolo. La gara si è conclusa con il risultato tra le due squadre, senza ulteriori commenti su eventuali cambiamenti o decisioni future.

Terminata la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo il fischio finale dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, l'allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha parlato a 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni. Chiudete la stagione con una soddisfazione enorme: “Se lo meritano i ragazzi per quelli che hanno vissuto tutto l’anno. Hanno tirato fuori motivazioni importanti in una partita non semplice. Abbiamo fatto un percorso tortuoso. Fare 43 punti con tantissimi giovani e infortuni rende giustizia a questo gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cagliari, Pisacane dopo il Milan: “Futuro? Farò di tutto per rimanere”

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