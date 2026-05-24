Cagliari gatto morto in via San Lucifero | residenti | È un rischio

Notizia in breve

Un gatto è stato trovato morto in via San Lucifero a Cagliari, e i residenti segnalano rischi sanitari. La carcassa non è ancora stata rimossa e si attende il recupero, programmato per lunedì. La presenza di caldo intenso solleva preoccupazioni sulla gestione igienica del cortile, che potrebbe peggiorare le condizioni di eventuali contaminazioni o proliferazione di agenti patogeni.