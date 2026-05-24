Cade durante un' escursione in bici | ciclista trasportato in ospedale

Un ciclista di circa 60 anni è stato soccorso ieri mattina nei pressi di Bacchereto, nel comune di Carmignano, dopo essere caduto durante un'escursione in bici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato, con il supporto del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Il ciclista è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate.

Una squadra dei vigili del fuoco di Prato della sede centrale, con il supporto del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) è intervenuta nella tarda mattinata di ieri nei pressi di Bacchereto, nel comune di Carmignano, per prestare soccorso a un ciclista di circa 60 anni rimasto ferito dopo una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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