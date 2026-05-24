Un ragazzo di 10 metri è caduto da un’altezza di circa dieci metri. La famiglia chiede aiuto alle autorità regionali e alla Asl, denunciando settimane di difficoltà nell’assistenza al proprio figlio, che ha gravi disabilità. La vicenda è stata segnalata dopo che la famiglia ha affrontato problemi continui con i servizi di supporto e assistenza sanitaria. La richiesta di intervento è stata resa pubblica attraverso un appello.

Appello accorato della famiglia di Alessio Scotto alle istituzioni regionali e alla Asl dopo settimane di problemi per l’assistenza al figlio, affetto da gravissime disabilità e già al centro di vicende di cronaca. Il giovane originario del Grossetano era infatti caduto lo scorso anno da un’altezza di dieci metri in una struttura che lo ospitava a Cortona. I genitori, Paolo Scotto e Marzia Perillo, chiedono un intervento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e verifiche sulla gestione dei servizi sanitari territoriali. "Ultimamente la Asl su mio figlio Alessio non sta facendo il suo dovere – spiega il padre – dopo che gli è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cadde da dieci metri. La famiglia: "Aiutateci"

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