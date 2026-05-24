caccia a un posto al sole i candidati consiglieri sono divisi in 14 liste ecco tutti i nomi in lizza

Notizia in breve

Sono state presentate 14 liste con i candidati alle prossime elezioni. Tra i nomi inclusi ci sono Maria Elisa D’Andrea di Merito di Più, Albertini Enrico, Annaflavia Ascolani, Mariano Baiocchi e Baldini. La competizione si svolge con la presenza di più gruppi che presentano i propri rappresentanti. La campagna elettorale è in corso e le candidature sono state ufficializzate nelle scorse settimane.