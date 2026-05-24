Caccia a un posto al sole I candidati consiglieri sono divisi in 14 liste Ecco tutti i nomi in lizza
Sono state presentate 14 liste con i candidati alle prossime elezioni. Tra i nomi inclusi ci sono Maria Elisa D’Andrea di Merito di Più, Albertini Enrico, Annaflavia Ascolani, Mariano Baiocchi e Baldini. La competizione si svolge con la presenza di più gruppi che presentano i propri rappresentanti. La campagna elettorale è in corso e le candidature sono state ufficializzate nelle scorse settimane.
MARIA ELISA D’ANDREA Merito di Più Albertini Enrico, Ascolani Annaflavia, Baiocchi Mariano, Baldini Rebecca, Bedetta Elisa, Bonifacio Carmen, Bucci Silvana, Cameli Vittoriano detto Vittoriano, Capecci Laura, Cianci Gaetano, Coccia Andrea, Fares Bruno, Granno Ilaria, Grossi Bettina, Laurenzi Emiliano, Marucci Sandro, Massacci Giancarlo, Palestini Nunzia, Pelliccioni Claudio, Perazzoli Luca, Renzi Antonella, Soldano Aurelio, Taffoni Guendalina, Vallorani Marco. GIORGIO FEDE Partito Democratico Diana Palestini, Jacopo Zappasodi, Fabio Urbinati, Margherita Sorge, Alessandro Marini, Aurora Bottiglieri, Sergio Pezzuoli, Marcella Lidori, Clarice... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieriIl 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali a Faenza, con diverse liste che presentano i loro candidati consiglieri.
Elezioni Pistoia, 358 gli aspiranti consiglieri. Ecco tutti i nomi delle 12 listeA Pistoia si avvicinano le elezioni comunali, con un totale di 358 candidati che si presentano come aspiranti consiglieri.
Temi più discussi: Dietro Vingegaard è caccia a un posto sul podio: il borsino di chi può farcela, c'è anche Pellizzari; Eurovision: Svizzera a caccia di un posto in finale; Caccia a un posto al sole. I candidati consiglieri sono divisi in 14 liste. Ecco tutti i nomi in lizza; Darderi a caccia della semifinale, serata di gala al Foro Italico.
Dopo una stagione ricca di colpi di scena, ecco l'ultima giornata di #SerieA Ultimi 90 minuti stagionali per il #Milan - a caccia di un posto in #Champions - e per il #Cagliari, già salvo Come finirà la gara del #Meazza? Il nostro pronostico ? tinyurl.com/ds2 x.com
Mercatopoli Galliera Veneta. Avicii · Without You (Rob Adans Remix). C’è un posto dove gli oggetti trovano una nuova anima… dove ogni scaffale nasconde una sorpresa e ogni visita può trasformarsi in una piccola caccia al tesoro Quel posto è Merca facebook
Dietro Vingegaard è caccia a un posto sul podio: il borsino di chi può farcela, c'è anche PellizzariIl danese sta già facendo il vuoto alle sue spalle: in tanti puntano a un piazzamento di prestigio ... msn.com
Ho organizzato una caccia al tesoro per il nostro primo anniversario invece di andare al ristorante — la migliore decisione che abbia mai preso reddit
La General va a caccia di un posto nei play-inUn derby, diciamo la verità, in tono minore, giocato in mezzo della settimana, in tarda serata, location tanto ospitale quanto – non ce ne vogliano gli amici di Cerreto - ‘neutra’, due squadre ... ilrestodelcarlino.it