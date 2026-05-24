Business dei fanghi il genero del capoclan | Così sono diventato socio della New Ecology
Vincenzo D’Angelo, collaboratore di giustizia e genero di un noto boss, ha rivelato agli inquirenti come sia diventato socio della società New Ecology di Castel Volturno. Ha inoltre descritto i rapporti tra questa azienda e l’imprenditore arrestato agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine. La testimonianza fa luce sulla scalata imprenditoriale della società e sui collegamenti con figure legate al mondo criminale.
Il collaboratore di giustizia Vincenzo D’Angelo, genero del capoclan Francesco Bidognetti, svela agli inquirenti la scalata imprenditoriale della New Ecology di Castel Volturno e dei suoi rapporti con l’imprenditore Stanislao Corvino, finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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