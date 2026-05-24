Business dei fanghi il genero del capoclan | Così sono diventato socio della New Ecology

Notizia in breve

Vincenzo D’Angelo, collaboratore di giustizia e genero di un noto boss, ha rivelato agli inquirenti come sia diventato socio della società New Ecology di Castel Volturno. Ha inoltre descritto i rapporti tra questa azienda e l’imprenditore arrestato agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine. La testimonianza fa luce sulla scalata imprenditoriale della società e sui collegamenti con figure legate al mondo criminale.