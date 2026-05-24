burocrazia asfissiante ci sta distruggendo

Il settore dei trasporti denuncia una burocrazia eccessiva, che lo sta distruggendo. La mancanza di giovani e il mancato rispetto dei riposi causano concorrenza sleale e aumentano il rischio di incidenti sulle strade. Questi problemi sono stati evidenziati da un rappresentante di Confartigianato Lombardia durante l’assemblea di Unatras.

Mancanza di giovani, non rispetto dei riposi che genera concorrenza sleale e rischio per la sicurezza sulle strade sono fra i problemi del settore evidenziati da Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombadia, all’assemblea di Unione trasportatori Unatras. Ma per chi sale sul camion, la difficoltà maggiore è la burocrazia. "La burocrazia ci sta distruggendo - esordisce senza mezzi termini Ernesto Vicari, titolare di Er.Vi di Monza -. Non voglio soldi, ma che non ce ne tolgano: fra il corso per la scheda tachigrafica, il costo del tachigrafo (per la misura dei tempi di guida, le pause, i periodi di riposo e la velocità) e il rinnovo, non si finisce mai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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