Buone notizie per chi ha debiti con l' Inps | ecco le nuove regole per sanare la propria posizione

Sono state approvate nuove norme che consentono ai contribuenti con debiti con l'Inps di regolarizzare la propria posizione. Le regole prevedono modalità semplificate di pagamento e possibilità di rateizzazione più flessibili. Le misure riguardano debiti in essere e si applicano anche ai contribuenti con pendenze attive, senza limiti di importo. Le procedure saranno avviate tramite appositi canali telematici e prevedono termini più brevi per le richieste di definizione delle pendenze.

Arrivano importanti novità per quegli italiani che hanno difficoltà nel restituire all' Inps i debiti contributivi. Con la sua nuova riforma, infatti, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha cercato di agevolare i cittadini in tal senso, rendendo più favorevoli le condizioni per la restituzione. Non saranno applicati sconti, cosa in cui forse molti speravano, tuttavia sarà possibile contare su una rateizzazione più estesa. Andiamo quindi ad esaminare il nuovo regolamento, presentato da Inps con la circolare n. 602026. Lo scopo del provvedimento è quello di favorire il rientro bonario dei contribuenti, così da evitare spiacevoli contenziosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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