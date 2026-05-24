buon compleanno bob dylan armando de razza claudia ruffo

Oggi festeggiano il compleanno diversi personaggi pubblici. Tra loro ci sono un musicista, un produttore cinematografico, un tennista, un giornalista e un fondatore di associazioni. Nessuna delle persone coinvolte ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito. La data coincide con le ricorrenze di molti di loro. Le celebrazioni ufficiali non sono state annunciate. Non ci sono eventi pubblici programmati per questa occasione.

Buon compleanno Aurelio De Laurentiis, Fabio Fognini, Bob Dylan, Davide Giacalone, Ernesto Olivero, Priscilla Presley, Franco Conte, Marco Zanichelli, Armando de Razza, Marcello Cirillo, Guido Bagatta, Massimo Mauro, Carmen di Pietro, Eric Cantona, Massimo Modugno, Giovanni Rossi, Nathalie Caldonazzo, Matteo Mauri, Massimiliano Bernini, Serena Garitta, Nicola Ventola, Laura Macchi, Claudia Ruffo, Masha Maiorano, Fabrizio Traversa, Bernard Dematteis, Martin Dematteis, Roberto Puddu, Maicol Verzotto, Federico Bussolin, Adel Taarabt, Ricardo Charà, Rodrigo de Paul. Oggi 24 maggio compiono gli anni: Carlo Cotti, regista, scrittore; Giovanni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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