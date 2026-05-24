Bruttissima caduta in bici | 82enne in fin di vita
Un uomo di 82 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta nel primo pomeriggio in via Degola a Valdidentro. I carabinieri sono intervenuti sul luogo per eseguire i rilievi e accertare le cause dell’incidente. Secondo le prime informazioni, le condizioni dell’anziano sono gravi e si trova in fin di vita.
Grave incidente attorno alle 15 di oggi in via Degola a Valdidentro: per ragioni in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tirano, intervenuti per i necessari rilievi, un uomo di 82 anni è stato vittima di una bruttissima caduta in bicicletta.I soccorsiI soccorsi sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Come farsi molto male con una caduta stupida in bicicletta
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