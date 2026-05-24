Bruttissima caduta in bici | 82enne in fin di vita

Notizia in breve

Un uomo di 82 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta nel primo pomeriggio in via Degola a Valdidentro. I carabinieri sono intervenuti sul luogo per eseguire i rilievi e accertare le cause dell’incidente. Secondo le prime informazioni, le condizioni dell’anziano sono gravi e si trova in fin di vita.