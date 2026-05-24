Brisbane uomo morto dopo lo scontro con la polizia | indagini in corso

Notizia in breve

A Brisbane, un uomo è morto durante uno scontro con la polizia. Secondo quanto riferito, l’individuo aveva minacciato gli agenti e era armato. Durante l’intervento, gli agenti hanno aperto il fuoco. Tre persone coinvolte nello scontro sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.