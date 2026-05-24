Si va a gara-5. Domani sera alle 20 la Pallacanestro Brescia si giocherà al PalaLeonessa un posto in semifinale contro l’ Olimpia Milano, dopo il ko per 83-77 sul campo di Trieste. Una sconfitta pesante per la squadra di Matteo Cotelli, che dopo il miracoloso successo di gara-3 non riesce a chiudere la serie e viene travolta nella ripresa dall’energia dei giuliani. Davanti al contestato presidente Matiasic, la Pallacanestro Trieste non concede nulla, resta dentro la partita nei momenti difficili e poi prende il controllo nel secondo tempo. Brescia parte meglio, trova soluzioni con Mobio, Rivers, Burnell e Ivanovic, e all’intervallo è ancora avanti 38-35. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia perde la volata. Trieste si regala la “bella“

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