Brescia perde la volata Trieste si regala la bella

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Brescia e Trieste si sfideranno in gara-5 dopo la sconfitta della squadra lombarda per 83-77 in trasferta. La partita si terrà domani sera alle 20 al PalaLeonessa, con l’obiettivo di qualificarsi per le semifinali. La sfida decisiva deciderà quale delle due squadre avanzerà nel torneo.

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Si va a gara-5. Domani sera alle 20 la Pallacanestro Brescia si giocherà al PalaLeonessa un posto in semifinale contro l’ Olimpia Milano, dopo il ko per 83-77 sul campo di Trieste. Una sconfitta pesante per la squadra di Matteo Cotelli, che dopo il miracoloso successo di gara-3 non riesce a chiudere la serie e viene travolta nella ripresa dall’energia dei giuliani. Davanti al contestato presidente Matiasic, la Pallacanestro Trieste non concede nulla, resta dentro la partita nei momenti difficili e poi prende il controllo nel secondo tempo. Brescia parte meglio, trova soluzioni con Mobio, Rivers, Burnell e Ivanovic, e all’intervallo è ancora avanti 38-35. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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