Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 24 maggio 2026

Da casertanews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica si sono svolte le elezioni in 18 comuni del casertano. È morto il vescovo emerito di Aversa, monsignor Mario Milano. A Castel Volturno, si sono visti delfini nuotare lungo la costa.

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La domenica alle urne in 18 comuni del casertano; l'addio al vescovo emerito di Aversa monsignor Mario Milano; lo spettacolo dei delfini a Castel Volturno. Queste le breaking news del 24 maggio 2026.Speciale elezioniComincia la due giorni dedicata alle elezioni comunali in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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