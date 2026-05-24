Branco di cani randagi circonda scuola | aggressioni continue L' appello del preside
Un branco di cani randagi ha circondato una scuola nel Siracusano, causando diverse aggressioni nel corso delle ultime settimane. Il preside dell'istituto ha chiesto interventi alle autorità, segnalando che gli episodi si sono ripetuti più volte e rappresentano un rischio per studenti e personale. La situazione è stata segnalata alle forze dell'ordine e ai servizi di controllo animale, ma non ci sono ancora interventi risolutivi. La scuola ha invitato genitori e studenti a prestare attenzione e a segnalare eventuali ulteriori incontri con i cani.
A Lentini, nel Siracusano, un branco numeroso di circa 50 cani randagi continua a stazionare nei pressi di un plesso scolastico, il “Moncada”. Nelle ultime settimane si sarebbero già verificati diversi episodi di aggressione, i più significativi ai danni di una collaboratrice scolastica e di una studentessa. Branco di cani circonda scuola, la denuncia del preside Le continue aggressioni La richiesta alle istituzioni Il problema delle catture Branco di cani circonda scuola, la denuncia del preside Come riporta Siciliaweb, il dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo ha parlato apertamente di emergenza sicurezza. L’area in cui si trova la scuola, in via Gaetano Tringali, in contrada Corderia, sarebbe circondata da terreni e questo renderebbe più facile la presenza degli animali all’interno. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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