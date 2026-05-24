Branco di cani randagi circonda scuola | aggressioni continue L' appello del preside

Notizia in breve

Un branco di cani randagi ha circondato una scuola nel Siracusano, causando diverse aggressioni nel corso delle ultime settimane. Il preside dell'istituto ha chiesto interventi alle autorità, segnalando che gli episodi si sono ripetuti più volte e rappresentano un rischio per studenti e personale. La situazione è stata segnalata alle forze dell'ordine e ai servizi di controllo animale, ma non ci sono ancora interventi risolutivi. La scuola ha invitato genitori e studenti a prestare attenzione e a segnalare eventuali ulteriori incontri con i cani.