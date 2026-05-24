La comunità di Senigallia è in lutto per la morte di un uomo di 59 anni, avvenuta inaspettatamente. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e residenti di Borgo Ribeca, dove l’uomo era conosciuto e stimato. La perdita ha colpito profondamente il quartiere, lasciando un vuoto tra i vicini e nel tessuto sociale locale. Non sono state rese note le cause della morte.

Un profondo velo di tristezza è calato sulla comunità di Senigallia per la prematura scomparsa di Luca Bastianoni, strappato all’affetto dei suoi cari a soli 59 anni. L’uomo lottava da qualche mese con coraggio contro un male incurabile, che purtroppo non gli ha lasciato scampo e lo ha tolto troppo presto alla vita terrena. Bastianoni era una persona stimatissima e molto conosciuta in tutta la città, in particolare nel quartiere di Borgo Ribeca; qui era diventato una presenza fissa e un punto di riferimento per il circolo locale, un luogo dove amava trascorrere il proprio tempo libero in compagnia e dove proprio ieri, alla diffusione della tragica notizia, i tantissimi amici di sempre si sono stretti in unanime e sincero dolore per ricordarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borgo Ribeca sotto choc per la morte di Bastianoni

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