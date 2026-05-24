Il CEO dell'EuroLega ha criticato duramente il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, definendolo arrogante e irrispettoso. La polemica riguarda il progetto NBA Europe e il futuro del basket a Milano. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a dichiarazioni o comportamenti ritenuti inappropriati da parte di Cardinale, che sono stati giudicati offensivi e poco rispettosi nei confronti del mondo del basket e delle sue questioni finanziarie.

Il futuro dello sport a Milano potrebbe presto estendersi oltre i confini del rettangolo verde. Nell'ottobre 2027 è previsto il debutto ufficiale di NBA Europe, una nuova lega di basket europea inizialmente composta da 12 squadre fisse, nata sotto l'egida della National Basketball Association statunitense. RedBird, il fondo americano guidato dal managing partner Gerry Cardinale e proprietario del Milan, ha già presentato una manifestazione d'interesse formale per creare una franchigia esclusiva a Milano. I requisiti d'accesso imposti dal network d'oltreoceano sono stringenti e richiedono uno sforzo economico e strutturale enorme: Tassa d'ingresso: un investimento di base stimato tra i 250 e i 500 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bordata pazzesca contro Cardinale: “Arrogante e irrispettoso, guardi ai debiti del suo calcio e allo stadio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carrarese spettacolo allo stadio dei Marmi, il derby è suo: 3-1 allo SpeziaLa partita tra Carrarese e Spezia si è conclusa con una vittoria per 3-1 dei padroni di casa, nello stadio dei Marmi.

Genoa-Milan di Serie A in diretta: Cardinale arrivato allo stadio | PM LiveAlle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, prende il via il match di Serie A tra Genoa e Milan.