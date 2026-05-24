Bonus biblioteche | il mercato del libro riparte con 60 milioni

Il governo ha stanziato 60 milioni di euro per il bonus biblioteche, con l’obiettivo di rilanciare il mercato del libro. La misura mira a sostenere le piccole librerie indipendenti, favorendo l’acquisto di libri e materiali culturali. Nel frattempo, l’abolizione dell’app 18 sta modificando le abitudini di spesa tra i giovani, che ora preferiscono metodi di acquisto alternativi. Questi cambiamenti influenzano direttamente il settore librario e le preferenze dei consumatori.

? Domande chiave Come influenzerà il bonus la sopravvivenza delle piccole librerie indipendenti?. Perché l'abolizione dell'app 18 sta cambiando le abitudini dei giovani?. Chi sono le ventuno donne che hanno ricostruito la nostra Costituzione?. Come può il mercato del libro garantire la tenuta della democrazia?.? In Breve Crescita narrativa e fumetti contro flessione saggi e impatto abolizione app 18. Successo opere di Maurizio de Giovanni e Serena Dandini nelle classifiche settimanali. Salone di Torino registra 254 mila presenze tra lettori da tutta Italia. Aie chiede stabilizzazione fondi bonus biblioteche a partire dal 2027. Il mercato editoriale italiano registra un segno più grazie allo stanziamento di sessanta milioni di euro per il bonus biblioteche, con trentacinque milioni già impegnati per sostenere il settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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