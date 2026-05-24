Bolzano scivola mentre percorre un sentiero 59enne muore nella cascata inferiore di Barbiano

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere scivolato nella cascata inferiore di Barbiano, in Valle Isarco. L’incidente è avvenuto mentre percorreva un sentiero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vittima è rimasta in acqua e si è infortunata gravemente. La salma è stata recuperata e trasportata in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Un uomo di 59 anni è morto dopo essere scivolato nella cascata inferiore di Barbiano, in Valle Isarco. Il 59enne è stato trovato senza vita dopo una caduta mentre percorreva un sentiero e nonostante i tentativi di soccorso, per l'uomo non vi era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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