Un uomo è morto dopo essere caduto nelle acque della cascata di Barbiano, in provincia di Bolzano. Il corpo è stato recuperato senza vita. L’incidente è avvenuto in una zona di alta quota, nelle cime della Valle Isarco. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause della caduta. La vittima risiedeva nella zona e l’intervento di soccorso si è concluso con il recupero del corpo.

Tragedia ad alta quota, tra le cime della Valle Isarco, in Alto Adige. Un dramma con protagonista un uomo che ha perso la vita dopo esserecaduto nelle acque della cascata di Barbiano, in provincia di Bolzano, dove era residente. L’allarme è scattato poco prima delle 12, quindi l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari della zona, il soccorso alpino e il servizio di soccorso acquatico. Messisi subito al lavoro per recuperare l’uomo, i caschi gialli sono riusciti a recuperare il corpo del 59enne grazie all’ausilio dell’elicottero Pelikan 2. Il luogo del fatale incidente, per quanto affascinante per il suggestivo paesaggio ed incredibilmente incontaminato, nasconde diverse impervie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bolzano, precipita in acqua nelle cascata di Barbiano: recuperato morto

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