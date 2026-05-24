Bolzano Galateo rifiuta la sala stampa | No alla bandiera Pride
Il portavoce di un partito ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa, rifiutando l’uso della sala e della bandiera Pride. La motivazione riguarda l’esclusione della bandiera italiana dalla sala stampa, che ha suscitato polemiche. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sui simboli ufficiali e le posizioni politiche nella provincia, senza coinvolgere altri soggetti. La decisione ha portato a tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori sviluppi pubblici.
? Domande chiave Perché la bandiera italiana è stata esclusa dalla sala stampa?. Come influisce questo scontro sui simboli sulla stabilità politica provinciale?. Chi ha deciso di affiancare il vessillo arcobaleno a quello provinciale?. Quali conseguenze avrà questo boicottaggio sulla comunicazione istituzionale in Alto Adige?.? In Breve Karin Ranzi coordina l'Ufficio Lingue ufficiali per la tutela della comunità LGBTQIA.. Kompatscher giustifica la Rainbow Flag come simbolo di inclusione per le minoranze.. Galateo aveva già chiesto la rimozione del vessillo arcobaleno l'anno scorso.. La decisione di Kompatscher esclude la bandiera italiana per ragioni storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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