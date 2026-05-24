Bolzano Galateo rifiuta la sala stampa | No alla bandiera Pride

Notizia in breve

Il portavoce di un partito ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa, rifiutando l’uso della sala e della bandiera Pride. La motivazione riguarda l’esclusione della bandiera italiana dalla sala stampa, che ha suscitato polemiche. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sui simboli ufficiali e le posizioni politiche nella provincia, senza coinvolgere altri soggetti. La decisione ha portato a tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori sviluppi pubblici.