L’ultimo sorso di stagione è uno champagne rimasto aperto: le bollicine sono quelle un po’ sgonfie di un tre a tre in rimonta, in una partita che il Bologna non ha avuto la forza di vincere e l’ Inter ha avuto l’orgoglio di non perdere, qui dove aveva lasciato due scudetti nella storia recente. Ma ieri si era già apparecchiato il lusso di poter giocare questa partita in ciabatte. Figuriamoci dopo la meravigliosa punizione dello zero a uno firmata Dimarco al 22’ (settimo gol in campionato per l’mvp della Serie A ). Lì, però, aiutato anche da una difesa nerazzurra in ferie, è venuto fuori il Bologna di Vincenzo Italiano che al campionato non aveva più nulla da chiedere, ma che invece doveva, eccome, una risposta a un Dall’Ara quest’anno declassato a terreno di conquista (nove sconfitte). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, saluti e rimpianti. Un tris illude il Dall’Ara . L’Inter rimonta nel finale. Ora la partita del futuro

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