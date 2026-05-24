La Virtus Bologna ha recuperato uno svantaggio di 17 punti nel terzo quarto contro Trento, chiudendo la partita con una vittoria che porta la serie ai quarti a gara 5. Nel frattempo, Tortona ha battuto Venezia con un margine tale da rendere necessaria un'ulteriore sfida tra le due squadre. La serie tra le squadre si decide quindi solo nella prossima partita, che si svolgerà tra pochi giorni.

Come per Brescia e Trieste sarà gara 5 a decidere le serie tra Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. Alla Bts Arena, la Virtus si vendica del -17 di gara 3 e vince 90-81: decisivo il terzo quarto con massimo vantaggio +25 (Edwards 26 punti e doppia doppia di Niang). Tortona pareggia i conti con Venezia 89-71 cancellando la falsa partenza di inizio serie (0-2) grazie a un break irreale: 27-1 tra terzo e quarto quarto (Strautins e Baldasso 14). Tutto si deciderà martedì sera alla Virtus Arena e al Taliercio di Venezia. Bologna non restituisce con gli interessi il passivo subito dall'Aquila in gara 3, ma sbanca ugualmente la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna reagisce contro Trento, Tortona travolge Venezia: tutto rinviato a gara 5

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