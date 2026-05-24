Bologna questa settimana | gli eventi imperdibili dal lunedì al venerdì

Da bolognatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa settimana, Bologna si anima con una serie di eventi culturali, tra concerti, spettacoli teatrali e performance dal vivo. La città intensifica la sua programmazione, offrendo appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì. La stagione estiva si avvicina, portando con sé un calendario ricco di iniziative che coinvolgono il pubblico locale e i visitatori. Gli eventi sono distribuiti in diverse location, con particolare attenzione alle serate di fine maggio.

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L’offerta culturale bolognese entra nel vivo proprio a fine maggio, quando la città inizia a respirare l’atmosfera estiva con una programmazione sempre più intensa di concerti, spettacoli teatrali e performance dal vivo. In questi giorni la città propone soprattutto eventi serali diffusi tra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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