Bologna questa settimana | gli eventi imperdibili dal lunedì al venerdì

Notizia in breve

Questa settimana, Bologna si anima con una serie di eventi culturali, tra concerti, spettacoli teatrali e performance dal vivo. La città intensifica la sua programmazione, offrendo appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì. La stagione estiva si avvicina, portando con sé un calendario ricco di iniziative che coinvolgono il pubblico locale e i visitatori. Gli eventi sono distribuiti in diverse location, con particolare attenzione alle serate di fine maggio.