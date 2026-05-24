Bologna nel limbo dopo una stagione altalenante | analisi e riflessioni di un’annata a due facce

Bologna chiude la stagione con una serie di risultati alterni, evidenziando un andamento altalenante. La squadra ha ottenuto vittorie e sconfitte senza una continuità precisa, lasciando l’impressione di un’annata difficile da interpretare. La squadra si trova ora in una fase di incertezza, con molte questioni ancora aperte su come migliorare le prestazioni future. La stagione si conclude con un bilancio di alti e bassi, senza un vero e proprio sprint finale.

Già, è proprio il caso di dirlo: non tutte le ciambelle escono col buco e, stando al risultato conclusivo, si può dire che questa sia uscita dal forno anche po’ bruciacchiata. Mangiabile, ma pur sempre mal riuscita. Si può descrivere così la stagione dei rossoblù, ondivaga e discontinua. Dolce e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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