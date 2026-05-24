Una studentessa è stata identificata come la persona che ha rivestito il ruolo di “guardiano” del Ponte dei Single a Bologna, un luogo noto per i lucchetti lasciati dai visitatori. La tradizione, iniziata nel 2007 per celebrare i single, si è trasformata nel tempo in un’installazione che coinvolge numerosi visitatori. La giovane, che ha ammesso di aver lasciato alcuni lucchetti, è stata scoperta durante controlli di routine. La polizia ha confermato l’identità della studentessa senza ulteriori dettagli.

A Bologna, in Via Oberdan, la trasformazione di un’iniziativa nata nel 2007 come celebrazione dei single si è evoluta in un complesso ossimoro urbano che oggi ridefinisce il concetto di amore contemporaneo attraverso i lucchetti appesi al ponte. Il piccolo scorcio cittadino, situato tra le tipiche case rosse e a breve distanza sia dalle Torri che dalla Piazza Grande dedicata a Lucio Dalla, custodisce una storia iniziata quasi vent’anni fa. In quel periodo, la città viveva una dimensione molto più umana e meno influenzata dal turismo di massa rispetto agli anni attuali, essendo prevalentemente un centro universitario. L’idea originale nacque per dare un respiro diverso alla cronaca locale, distaccandosi dai grandi temi televisivi nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, il segreto del Ponte dei Single: si rivela la studentessa

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Saint Thomas Becket – The Martyr Who Defied a King and Changed Englands History

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