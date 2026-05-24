Bologna conquista l’EBU Silver | è campione europeo dei pesi medi

Notizia in breve

Il pugile fiorentino Paolo Bologna ha vinto l’EBU Silver dei pesi medi, diventando campione europeo. La vittoria è arrivata ai punti contro Federico Schininà durante l’evento The Art of Fighting, tenutosi all’Allianz Cloud di Milano. Bologna, atleta degli Azzurri di Santa Croce, ha conquistato la cintura nella serata di ieri.