Bologna conquista l’EBU Silver | è campione europeo dei pesi medi
Il pugile fiorentino Paolo Bologna ha vinto l’EBU Silver dei pesi medi, diventando campione europeo. La vittoria è arrivata ai punti contro Federico Schininà durante l’evento The Art of Fighting, tenutosi all’Allianz Cloud di Milano. Bologna, atleta degli Azzurri di Santa Croce, ha conquistato la cintura nella serata di ieri.
Il pugile fiorentino Paolo Bologna è il nuovo campione europeo EBU Silver dei pesi medi. Il pugile, calciante degli Azzurri di Santa Croce, ha conquistato la cintura vincendo ai punti contro Federico Schininà durante The Art of Fighting (TAF), andato in scena ieri sera all’Allianz Cloud di Milano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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