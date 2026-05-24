Il match tra Bohemian Dublin e Shamrock Rovers si giocherà lunedì 25 maggio 2026 alle ore 21:00. È il derby di Dublino, valido per la ventiquattresima giornata della Premier League irlandese. Lo Shamrock Rovers è attualmente in testa alla classifica del campionato.

Si anticipa il turno numero 24 di Premier League irlandese con il derby di Dublino tra i Bohemian Dublin e lo Shamrock Rovers capolista nel torneo. I bohs seguono al momento gli hoops a 3 punti di distanza, complice anche la serie negativa degli ospiti che hanno inaspettatamente perso le ultime 2 uscite in campionato. La squadra di Reynolds è reduce da 5 risultati utili consecutivi e ha la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bohemian Dublin-Shamrock Rovers (lunedì 25 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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