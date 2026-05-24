Bocciatura alle medie annullata dal giudice del TAR | La scuola non ha dimostrato di aver aiutato la studentessa Ecco cosa ha detto il tribunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato una bocciatura alle medie di una studentessa. Il giudice ha stabilito che la scuola non ha fornito prove di aver aiutato la studentessa a superare l’anno scolastico. La decisione si riferisce a una valutazione negativa ricevuta a giugno 2025, che aveva impedito il passaggio alla seconda classe. La sentenza si basa sulla mancanza di dimostrazioni da parte dell’istituto di aver supportato adeguatamente la studentessa.

Succede a volte che un voto o una bocciatura finiscano davanti a un giudice. Stavolta è successo a una ragazza di prima media, che a giugno 2025 si è sentita dire di no: non si passa in seconda. Il padre non ci sta e fa ricorso. Durante l’estate un giudice le permette di frequentare l’anno successivo con riserva, cioè in attesa della decisione definitiva. Quando la sentenza arriva, gli dà ragione. Il Tribunale spiega che la scuola ha sbagliato a bocciarla. La ragazza frequenta la prima media in un istituto della Campania e ha un disturbo misto delle abilità scolastiche, una condizione che rende difficile l’apprendimento non solo in una materia ma in più aree insieme. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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