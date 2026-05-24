Bocci Chiatti e Pierobon a Pescara per il film L' Aura | due giorni di casting in città

Il film “L’Aura” sarà interamente girato a Pescara e prevede due giornate di casting il 8 e il 9 giugno. Tra i partecipanti al casting ci sono gli attori Bocci, Chiatti e Pierobon. La produzione è affidata a Stefano Francioni Produzioni srl.

Sarà girato interamente a Pescara il film “L’Aura”, con la produzione di Stefano Francioni Produzioni srl, e ci saranno due giorni di casting in città l'8 e 9 giugno. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Alfredo Crmonese, aggiungendo che i protagonisti saranno gli attori Marco Bocci, Laura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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