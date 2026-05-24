Boato nella notte a Orta Nova assaltata la filiale Intesa Sanpaolo

Nella notte tra sabato e domenica, tre bancomat sono stati fatti saltare nella filiale di via 25 aprile a Orta Nova. Un boato ha svegliato i residenti, visibilmente danneggiata la filiale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito. La filiale è stata chiusa temporaneamente. Le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Un nuovo assalto ai bancomat si è consumato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale Intesa Sanpaolo di via 25 aprile, a Orta Nova, dove ben tre bancomat sono stati fatti saltare. L'esplosione ha sventrato i locali della banca, svegliando di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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