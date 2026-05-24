Bloccati sul Vajo Ghimbalte salvati dal Soccorso Alpino

Due uomini di 35 e 37 anni sono stati recuperati nel tardo pomeriggio di ieri dal Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno. Erano rimasti bloccati sul Vajo Ghimbalte, sui Monti Lessini, dopo aver perso il sentiero di ritorno al Rifugio Scalorbi. I soccorritori li hanno trovati e portati in salvo. Nessuna altra informazione sulle condizioni dei soccorritori o dei soccorritori.

Due amici di Padova, di 35 e 37 anni, sono stati recuperati nel tardo pomeriggio di ieri 23 maggio dal Soccorso alpino di Recoaro–Valdagno dopo essersi smarriti sui Monti Lessini e aver perso il sentiero di ritorno al Rifugio Scalorbi. I due, usciti regolarmente dal Vajo Scuro, al momento di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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