Un'anziana donna è stata arrestata dopo aver tentato di ingannare un uomo di 84 anni fingendosi una finanziaria. La donna e un uomo, che aveva chiamato in precedenza, si sono presentati come ufficiali delle forze di polizia e hanno chiesto di consegnare gioielli. L'episodio è avvenuto in una strada di Firenze. La donna si trovava in compagnia di un complice, che aveva contattato telefonicamente prima di presentarsi sul posto.

FIRENZE Prima un complice al telefono e poi lei si sono presentati come finanzieri e hanno tentato di raggirare un 84enne. Una 23enne è stata per questo arrestata dalla polizia, mentre continuano le indagini per individuare il complice. Il fatto è accaduto in via del Casone, a Firenze. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un sedicente finanziere il quale la invitava a recuperare i monili presenti in casa per un’attività di indagine in corso. Poco dopo, sarebbe giunta presso l’abitazione, in un condominio, la 23enne che, qualificandosi come un’appartenente alla guardia di finanza e mostrando anche un tesserino che aveva alla cintura, avrebbe chiesto la consegna dell’oro recuperato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz in via del Casone: "Mi servono i suoi gioielli". Arrestata finta finanziera

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