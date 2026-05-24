La squadra del C. ha vinto la Coppa Umbra di biliardo nella categoria A1. La finale si è svolta a Città di Castello, dove la squadra ha ottenuto la vittoria. La competizione ha coinvolto diverse squadre della regione, con la vittoria che rappresenta un risultato significativo per il team. La finale si è conclusa con la vittoria della Millefiori, che si è imposta sugli avversari.

Città di Castello conquista la Coppa Umbra di A1 nel biliardo: un autentico trionfo per la squadra del C.S.B. Millefiori, che nella finalissima disputata alla Polisportiva Case Nuove di Perugia supera per 3-2 i Grifoni Perugia e si aggiudica quella che è considerata la "Coppa Campioni" del biliardo regionale, specialità boccette. Dopo aver eliminato nei quarti Piegaro ed in semifinale New Team Piroga di Santa Maria degli Angeli, la squadra tifernate si è presentata all’atto conclusivo, dove è stata protagonista di un’esaltante rimonta. Gli avversari si erano portati sul 2-0 grazie alle vittorie di Roberto Forlimbergi su Denis Morini e della coppia Daniele Spitaleri-Giulio Ribigini su Leonardo Guidobaldi-Antonio Brandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biliardo, la Millefiori vince la Coppa Umbra

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