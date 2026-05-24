Bilancio in utile ma tagli al sociale Gravi mancanze per i più fragili

Il bilancio comunale si è chiuso in attivo, ma ci sono stati tagli ai servizi sociali e alle attività dedicate alle persone più fragili. Un genitore di un bambino disabile ha denunciato gravi carenze nelle risposte fornite dal municipio, in particolare riguardo alla scuola e ai servizi sociali. La persona ha evidenziato come queste mancanze abbiano inciso sulla vita quotidiana del proprio figlio e di altri in situazioni simili.

"Ho un figlio disabile e denuncio le gravi mancanze del comune di Mesola su scuola e servizi sociali". E’ l’amara constatazione di Andrea Pregnolato verso l’amministrazione mesolana e aggiunge che "nel 2024 per le prime settimane di scuola 3 bambini disabili non avevano la copertura di ore dell’educatore, a causa del tagli della giunta di Lisa Duò. Non ci sono soldi era la giustificazione. E poi mense nuove mai attivate, lo scorso settembre il comune ha risparmiato sul servizio Oss, erogando meno della metà del servizio richiesto da Asl, Asp e scuola". Lamenta che l’onere è stato scaricato alle maestre o al personale scolastico. "Abbiamo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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