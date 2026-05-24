Bilancio in rosso Paga i danni e i cantieri
Bormio Terme ha chiuso il bilancio con una perdita inferiore alle previsioni, dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione. La struttura ha anche dovuto pagare danni e sostenere costi legati ai cantieri. La ristrutturazione si è conclusa parzialmente, portando a un miglioramento rispetto alle stime iniziali. La gestione ha comunicato che i costi sono stati contenuti rispetto alle aspettative.
Bormio Terme si è rifatta (parzialmente) il look, chiudendo il bilancio con una perdita molto più contenuta rispetto a quanto preventivato. Alla fine Bormio rimane una realtà termale tra le migliori d’Italia, con un fatturato di 5.7 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio 2025 la società ha avviato l’ampio intervento di riqualificazione e sviluppo dello stabilimento termale. Una serie di lavori finanziati dal Fondo Comuni confinanti per 9 milioni di euro, da un aumento di capitale per 1 milione e 144 mila euro (conclusosi nell’esercizio 2023) e, infine, dal ricorso ad indebitamento bancario per 3,6 milioni (perfezionatosi nel corso dell’esercizio 2025). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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A Pietrasanta l'imposta di soggiorno dice addio alla carta. Ora si dichiara e si paga online. Da Presidente della Commissione Bilancio so quanto conta un Comune che si digitalizza, perché lavora meglio e spreca meno. #pietrasanta #bilancio #tasse #versilia x.com
TARI 2026 Avviso ai Cittadini Si comunica che, per l’anno corrente, a norma dell’art. 1, comma 677, del Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio 2026) non sono ancora state stabilite le scadenze di pagamento per la Tassa Rifiuti (TaRi). Si invita facebook
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