bilancio in rosso paga i danni e i cantieri

Notizia in breve

Bormio Terme ha chiuso il bilancio con una perdita inferiore alle previsioni, dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione. La struttura ha anche dovuto pagare danni e sostenere costi legati ai cantieri. La ristrutturazione si è conclusa parzialmente, portando a un miglioramento rispetto alle stime iniziali. La gestione ha comunicato che i costi sono stati contenuti rispetto alle aspettative.