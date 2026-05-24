Bilancio in rosso Paga i danni e i cantieri

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bormio Terme ha chiuso il bilancio con una perdita inferiore alle previsioni, dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione. La struttura ha anche dovuto pagare danni e sostenere costi legati ai cantieri. La ristrutturazione si è conclusa parzialmente, portando a un miglioramento rispetto alle stime iniziali. La gestione ha comunicato che i costi sono stati contenuti rispetto alle aspettative.

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Bormio Terme si è rifatta (parzialmente) il look, chiudendo il bilancio con una perdita molto più contenuta rispetto a quanto preventivato. Alla fine Bormio rimane una realtà termale tra le migliori d’Italia, con un fatturato di 5.7 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio 2025 la società ha avviato l’ampio intervento di riqualificazione e sviluppo dello stabilimento termale. Una serie di lavori finanziati dal Fondo Comuni confinanti per 9 milioni di euro, da un aumento di capitale per 1 milione e 144 mila euro (conclusosi nell’esercizio 2023) e, infine, dal ricorso ad indebitamento bancario per 3,6 milioni (perfezionatosi nel corso dell’esercizio 2025). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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