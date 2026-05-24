Bigoli alla busara 7 osterie di Venezia dove gustarli secondo tradizione

Da veneziatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sette osterie a Venezia offrono bigoli alla busara secondo la tradizione locale. Questo piatto, preparato con spaghetti chiamati bigoli e una salsa a base di crostacei e pomodoro, rappresenta un classico della cucina veneziana. La ricetta prevede l’uso di ingredienti tipici, come gamberi e vongole, cucinati senza aggiunta di altri condimenti. Le osterie si distinguono per la preparazione autentica, seguendo le tecniche tradizionali tramandate nel tempo.

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Non c’è piatto che sappia raccontare l’anima di Venezia meglio degli Spaghetti (bigoli in veneto) alla Busara. È una ricetta che sa di mare, di storia e di leggenda: dal misterioso nome "busara" (che per alcuni richiama il recipiente di ferro dei pescatori, per altri l'idea di un "inganno". 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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