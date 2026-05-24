Notizia in breve

Sette osterie a Venezia offrono bigoli alla busara secondo la tradizione locale. Questo piatto, preparato con spaghetti chiamati bigoli e una salsa a base di crostacei e pomodoro, rappresenta un classico della cucina veneziana. La ricetta prevede l’uso di ingredienti tipici, come gamberi e vongole, cucinati senza aggiunta di altri condimenti. Le osterie si distinguono per la preparazione autentica, seguendo le tecniche tradizionali tramandate nel tempo.