Bigoli alla busara 7 osterie di Venezia dove gustarli secondo tradizione
Sette osterie a Venezia offrono bigoli alla busara secondo la tradizione locale. Questo piatto, preparato con spaghetti chiamati bigoli e una salsa a base di crostacei e pomodoro, rappresenta un classico della cucina veneziana. La ricetta prevede l’uso di ingredienti tipici, come gamberi e vongole, cucinati senza aggiunta di altri condimenti. Le osterie si distinguono per la preparazione autentica, seguendo le tecniche tradizionali tramandate nel tempo.
Non c’è piatto che sappia raccontare l’anima di Venezia meglio degli Spaghetti (bigoli in veneto) alla Busara. È una ricetta che sa di mare, di storia e di leggenda: dal misterioso nome "busara" (che per alcuni richiama il recipiente di ferro dei pescatori, per altri l'idea di un "inganno". 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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