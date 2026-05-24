Bici si schianta contro auto a Soliera muore un 82enne

Un ciclista di 82 anni è morto questa mattina dopo aver urtato un'auto a Soliera. L'incidente è avvenuto quando la bicicletta ha impattato contro un suv bianco, senza possibilità di intervento per il pensionato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le verifiche sull’accaduto.

Non c'è stato nulla da fare per un ciclista 82enne carpigiano che questa mattina si è scontrato con un suv bianco Bmw. E' successo a Soliera in via Grande o Rosa all'incrocio con via Lamette. Dopo l'impatto col mezzo l'anziano è stato sbalzato nel fossato lungo la strada.Sul posto il 118 ma le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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