Bianca Balti ed Elisabetta Canalis hanno avuto un confronto acceso che ha coinvolto anche la sfera politica. La loro relazione, consolidata negli anni con vacanze condivise e vita a Los Angeles, si è incrinata di recente. La discussione ha portato a tensioni tra le due, interrompendo un legame di lunga data. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, anche per il coinvolgimento di aspetti legati alla politica.

Per anni sono state una delle coppie di amiche più affiatate del mondo dello spettacolo italiano, tra vacanze insieme, vita condivisa a Los Angeles e una lunga amicizia nata lontano dai riflettori. Oggi, però, il rapporto tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis si è raffreddato, e a spiegare il motivo è stata la stessa modella durante il podcast “Non lo faccio x moda” di Giulia Salemi. La confessione di Bianca Balti nel podcast. Nel corso dell’intervista, Giulia Salemi ha affrontato una domanda che da tempo incuriosiva i fan, perché Balti e Canalis hanno smesso di seguirsi su Instagram? Un dettaglio che aveva alimentato voci e supposizioni su una possibile rottura tra le due. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bianca Balti ed Elisabetta Canalis ai ferri corti: ecco cosa è successo (e c’entra la politica)

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