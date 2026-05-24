Il 21 maggio 1905 nasceva a Firenze Roberto Ricci, conosciuto anche come Berto Ricci. La sua figura è stata associata a posizioni considerate eretiche, anche se il testo non fornisce dettagli specifici sulle sue attività. La data di nascita e il nome completo sono gli unici elementi biografici menzionati. Nessun altro dettaglio su eventi, opere o vicende legate a Ricci viene riportato nel testo.

Roma, gg mag – Il 21 maggio 1905 fa nasceva a Firenze Roberto Ricci, più noto a tutti semplicemente come Berto. Doppiamente laureato in fisica e matematica, non fu il tipico dottrinario da accademia, ma un uomo d’intelletto prestato al mondo dell’azione. Formatosi tra le suggestioni dell’anarchia giovanile e dell’intransigenza antiborghese, approdò al fascismo non come a un porto sicuro, ma come a un campo di battaglia continua. È infatti dalle barricate de Il Selvaggio e de L’Universale che divenne una delle penne più eretiche e avanguardiste dell’epoca. Il principio Mediterraneo. Berto era uno di quei giovani che arrivava al fascismo da sinistra. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Berto Ricci, l’eretico assoluto

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