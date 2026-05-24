In un incontro del Consiglio dei ministri, Anna Maria Bernini ha annunciato l’intenzione di portare l’università italiana a Gaza e in Libano. La ministra ha dichiarato che la democrazia scientifica rappresenta la migliore strategia per il futuro del Medio Oriente. La proposta mira a sviluppare iniziative di educazione e ricerca nelle aree coinvolte. Non sono stati forniti dettagli su modalità o tempi di attuazione del progetto.

L’arma migliore per il futuro del Medio Oriente è la democrazia scientifica. Ne è così convinta Anna Maria Bernini, che nel Consiglio dei ministri di venerdì sera ha condiviso un suo “pallino”: la costruzione di un’università italiana a Gaza e in Libano. Come ha raccontato lei stessa intervenendo al Festival dell’Economia di Trento. «Non vediamo l’ora», ha aggiunto la ministra che anche delineato la road map dell’intervento. «Da fine agosto il capo della Protezione civile e io cominceremo ad andare in Palestina e verificare quali sono i luoghi in cui potremmo costruire, ovviamente con le autorità locali. Al netto della situazione geopolitica... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bernini: «Porteremo l’università italiana a Gaza e in Libano»

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