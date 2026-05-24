Berlino e la Dama con l’Ermellino | record globale e il ritorno del Professore

Una casa di produzione ha annunciato che la serie ha stabilito un record mondiale di visualizzazioni. Nel frattempo, un attore noto per aver interpretato un personaggio di spicco è tornato sul set dopo un periodo di assenza. La serie continua a mantenere alta l’attenzione degli spettatori, con nuovi episodi pronti a essere distribuiti. La notizia si è diffusa attraverso comunicati ufficiali e piattaforme di streaming.

L’universo di La Casa di Carta non smette di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Mentre lo spin-off Berlino torna con la sua seconda stagione, Netflix lascia intendere che il franchise non abbia ancora detto la sua ultima parola, e i fan della serie originale potrebbero avere presto ottime notizie. Berlino e la Dama con l’ermellino in spagnolo Berlín y la dama del armiño è disponibile su Netflix dal 15 maggio 2026 con i suoi 8 episodi. Rispetto alla prima stagione, ambientata a Parigi, questa volta la gang di Pedro Alonso si sposta nel sud della Spagna, tra Siviglia e Málaga, per un colpo che ruota attorno al celebre dipinto La Dama con l’Ermellino. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Berlin and the Lady with an Ermine Finale Teaser (English) | Money Heist Universe | Netflix

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