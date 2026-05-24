A Bergamo, una lunga fila di circa ottocento persone si è formata davanti al Libraccio di via San Bernardino per acquistare libri a prezzi ridotti. L’evento, organizzato dalla libreria, ha permesso ai partecipanti di riempire le borse con testi in circa 20 minuti. La manifestazione ha attirato numerosi clienti, che si sono mossi in modo rapido e ordinato per approfittare delle offerte. La vendita si è svolta in un breve lasso di tempo, con un grande afflusso di pubblico.

L’EVENTO. Grande successo per l’iniziativa della libreria di via San Bernardino: «Far leggere a prezzi contenuti». Romanzi, saggi e chi più ne ha più ne metta (in borsa). È «Leggo molto» l’iniziativa ormai collaudata di Libraccio, con cui il punto vendita di via San Bernardino ha voluto celebrare i suoi quarant’anni a partire dalle 10 di ieri e per tutto il giorno. A portare avanti il pacifico assalto al negozio una marea di circa 800 lettori, tutti in fila godendo dell’ombra del cortile del condominio di fianco. Niente di più semplice: dieci euro per una borsa di tela con stampato il logo dell’iniziativa e venti minuti di tempo per riempirla a piacimento con i volumi di alcuni reparti selezionati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, ottocento in coda al Libraccio per riempire la borsa di libri in 20 minuti

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