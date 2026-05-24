Il progetto tecnico per l’autonomia energetica, avviato nel 2014, non ha subito aggiornamenti o avanzamenti recenti. La proposta di istituire una Zona Franca Energetica mira a ridurre i costi dei carburanti, ma non sono stati forniti dettagli sugli strumenti concreti per raggiungere questo obiettivo. La discussione si concentra sulla possibilità di abbassare i prezzi alla pompa attraverso questa iniziativa, senza indicare procedure o tempistiche precise.

? Punti chiave Come potrebbe la Zona Franca abbassare i prezzi alla pompa?. Perché il progetto tecnico per l'autonomia energetica è fermo dal 2014?. Chi ha bloccato l'attuazione della proposta già approvata a Matera?. Quali conseguenze economiche ha il ritardo della politica regionale sulle famiglie?.? In Breve Progetto tecnico del professor Aldo Berlinguer fermo nei cassetti della Regione dal 2014.. Giunta comunale di Matera aveva già deliberato adesione al progetto nel 2023.. Rincari carburanti colpiscono direttamente botteghe e artigiani del territorio lucano.. Bennardi sollecita parlamentari e consiglieri regionali dopo appello inviato tre mesi fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bennardi: “Zona Franca Energetica per fermare il caro carburanti

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