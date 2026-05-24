benetton la cura funziona e punta al pareggio

Il gruppo Benetton ha registrato un miglioramento nei conti, puntando al pareggio di bilancio. A metà 2024, il bilancio indicava una perdita di 230 milioni di euro. La società ha adottato nuove strategie per uscire dalla crisi.

Il gruppo Benetton si allontana dalle secche in cui era precipitato a metà del 2024, quando un bilancio in rosso per 230 milioni di euro certificava la crisi dello storico gruppo di moda, reduce da alcuni anni difficili. Allora intervenne ancora una volta Edizione, la holding della famiglia di Ponzano Veneto guidata da Alessandro Benetton, assicurando il supporto finanziario e promuovendo l’avvicendamento al vertice che portò all’uscita del ceo Alessandro Renon. A meno di due anni dall’insediamento del nuovo ad Claudio Sforza, nel giugno 2024, il lavoro di risanamento segna progressi: il bilancio 2025 si chiude con un ‘rosso’ di 33 milioni, in calo del 67% rispetto ai 100 milioni del 2024 e dell’85% sui 230 del 2023, e il pareggio di bilancio diventa un obiettivo concreto per l’esercizio in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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