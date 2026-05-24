benetton intravede la fine del tunnel

Il piano di risanamento di Benetton prosegue e nel 2025 la perdita del gruppo si attesta a 33 milioni di euro, con una riduzione rispetto agli anni precedenti. L’amministratore delegato Claudio Sforza ha implementato misure che hanno contribuito a migliorare la situazione finanziaria dell’azienda. I risultati indicano un miglioramento rispetto ai periodi passati, anche se il gruppo continua a operare in perdita. Non sono stati forniti dettagli specifici sui singoli interventi o sui dati di fatturato.

Il piano di risanamento di Benetton va avanti. La cura del nuovo amministratore delegato, Claudio Sforza, sta dando i suoi frutti, tanto che nel 2025 la perdita del gruppo dell'abbigliamento si è ridotta a 33 milioni di euro. Un netto miglioramento rispetto alla situazione, ben più complessa, del 2024 quando l'azienda fondata da Luciano Benetton aveva chiuso in rosso per 100 milioni, dopo averne bruciati 230 l'anno prima. Il grande salto al pareggio di bilancio è atteso alla chiusura dell'esercizio di quest'anno. Le difficoltà del gruppo durano da tempo e vanno di pari passo con le difficoltà vissute dal settore... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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