Bene Jova e Alfa ma da Ultimo a Clara e Sangiovanni quanta musica brutta che gira Le recensioni

Questa settimana, molti ascoltatori hanno criticato le nuove uscite di diversi artisti italiani, ritenendole superficiali e poco impegnative. Tra i brani più discussi ci sono quelli di artisti come Ultimo, Clara e Sangiovanni, mentre le recensioni sottolineano una generale perdita di qualità e originalità nella musica proposta. La scena musicale italiana sembra attraversare un momento di declino, con molte canzoni giudicate meno profonde rispetto al passato.

Che brutta settimana. La musica italiana sta prendendo una gran brutta piega e le proposte si fanno sempre più superficiali e intellettualmente irrilevanti. Ma partiamo dalle buone notizie, Tiziano Ferro completa il suo Sono un grande con sei pezzi che sono nettamente migliori di quelli del disco originale. Il terzo From the rooftop di Coez è ancora una volta una delizia, mentre Samurai Jay ci conquista con questo stile spregiudicatamente scanzonato, Giancane compone una nuova magnifica colonna sonora per una serie di Zerocalcare e Leon Faun propone una bomba di disco. Più nì che sì il nuovo mixtape di Tedua, non troppo brillante, stessa categoria dove infiliamo il disco di un Aiello sempre più a fuoco ma non ancora perfettamente a fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sangiovanni torna con Clara: per la prima volta insieme con Le Ragazze

Liberato, Dimartino, Nu Genea e Mannarino sfornano dischi meravigliosi. Bene Michielin e Coez, deboli i pezzi di Ultimo e Arisa – Le recensioniQuesta settimana, le recensioni si concentrano su diverse uscite musicali, incluse le versioni deluxe di alcuni album.

Argomenti più discussi: Jovanotti e Alfa, testo e significato del singolo Buon vento che esce oggi; Jovanotti e Alfa insieme in Buon Vento: tutto sul duetto in uscita il 22 maggio; Jovanotti e Alfa pubblicano Buon vento , sarà l’estate dell’ottimismo?; Jovanotti e Alfa insieme in Buon Vento.

Jovanotti e Alfa insieme in Buon VentoJovanotti e Alfa insieme per il brano dell'estate. Si intitola Buon Vento: una canzone luminosa, ritmica, che parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. In una parola: di libertà. tgcom24.mediaset.it