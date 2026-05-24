Belve le interviste mai andate in onda | i casi Morante e Brignone
Un’intervista registrata da Laura Morante per il programma “Belve” con Francesca Fagnani non è mai andata in onda. La registrazione risale all’ultima stagione dello show, ma il contenuto non è stato trasmesso. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla mancata messa in onda dell’intervista. La presenza di questa registrazione rimane un dettaglio non condiviso pubblicamente, alimentando un mistero tra il pubblico e gli addetti ai lavori.
C’è un mistero che aleggia sull’ultima stagione di Belve: Laura Morante ha registrato un’intervista con Francesca Fagnani, ma nessuno l’ha mai vista. Il pubblico sa che la conversazione è avvenuta, la produzione non ha spiegato nulla, e il caso continua ad alimentare curiosità. La notizia, riportata da FanPage e ripresa da altri siti, è tanto semplice quanto intrigante: l’episodio esiste, la messa in onda no. Quello che rende la vicenda ancora più sorprendente è un retroscena emerso da DiLei: in passato, la stessa Fagnani aveva citato Morante tra coloro che avevano rifiutato il programma, dichiarando esplicitamente «fra i molti che mi hanno detto no: la Golino, la Morante». 🔗 Leggi su Tutto.tv
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